Original Love¡¢¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ëÂè1ÃÆ¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£¡¼¡×ËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
Original Love¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼35¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥¤¥ä¡¼¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò¾þ¤ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£¡¼¡×¤òËÜÆüÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢2022Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØMUSIC, DANCE & LOVE¡Ù°ÊÍè¡¢Ìó3Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÊü¤¿¤ì¤ëºÇ¿·³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ë¡£¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ç¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¡¢ºÇ¿··¿¤ÎOriginal Love¤¬¸½Âå¤ËÌä¤¦¿ÍÀ¸»¾²Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤½¤·¤ÆËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢¸¸Åß¼Ë¤«¤éËè·î´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢ÁÏ´©20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖGOETHE¡×¡Ê¥²¡¼¥Æ¡Ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤À¡ÖGOETHE¡ßOriginal Love Double Anniversary Song¡×¤È¤Ê¤ë¡£¡È»Å»ö¤¬³Ú¤·¤±¤ì¤Ð¿ÍÀ¸¤âÌû¤·¤¤¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤È¤¹¤ë¡ÖGOETHE¡×¤È¶¦ÌÄ¤·¤Æ¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ËÜÆüÈ¯¹Ô¤Î¡ÖGOETHE¡×¤Ç¤Ï¡¢Original Love¡¦ÅÄÅçµ®ÃË¤ÎÉ½»æ´¬Æ¬ÆÃ½¸¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖGOETHE¡×¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀMV¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ¤ÏHIRO KIMURA¤¬Ì³¤á¡¢¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¤«¤Ä¥½¥¦¥ë¥Õ¥ë¤Ê±ÇÁü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Original Love¤Ï¡¢2026Ç¯11·î23Æü¤Ë¥¥ã¥ê¥¢½é¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¡ãSOUL POWER BUDOKAN ¡Á¤¢¤ì¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¡Á Dancin¡Ç- The 35th Anniversary Live¡ä¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ÎÁ°¾¥Àï¤È¤Ê¤ëÁ´¹ñ6¤«½ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Ð¥ó¥É¥Ä¥¢¡¼¡ã¥»¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡ä¤Î³«ºÅ¤âÈ¯É½¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¾ÜºÙ¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
◾️GOETHE¡ßOriginal Love Double Anniversary Song¡Ö¥ï¥¤¥ë¥É¡¦¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Ë¥Æ¥£¡¼¡×
2026Ç¯2·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹
ÇÛ¿®¡§https://originallove.lnk.to/WildHumanity
¢§GOETHE
ÁÏ´©20¼þÇ¯µÇ°¹æ¡¿ÅÄÅçµ®ÃË É½»æ´¬Æ¬ÆÃ½¸·ÇºÜ
https://goetheweb.jp/
◾️¡ãSOUL POWER BUDOKAN¡Á¤¢¤ì¤«¤é¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¡ÁDancin¡Ç- The 35th Anniversary Live¡ä
ÆüÄø¡§2026Ç¯11·î23Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡ËÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û
³«¾ì 16:00 / ³«±é 17:00 / ½ª±é 20:00¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢§Band Member
ÅÄÅçµ®ÃË(Vo&G)¡¢º´Ìî¹¯É×(Dr)¡¢¾®¾¾½¨¹Ô(B)¡¢²Ï¹çÂå²ð(Organ)¡¢ÌÚÊë¿¸Ìé(G)¡¢¿¿¾ë¤á¤°¤ß(Chorus)
Special Guest¤¢¤ê
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê 11,000±ß(ÀÇ¹þ)
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
◾️¡ãOriginal Love Tour 2026¡Ö¥»¥ó¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥ï¥ó¥À¡¼¡×¡ä
¡Ú»¥ËÚ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î24Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Sapporo
³«¾ì 16:15 / ³«±é 17:00¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SMASH EAST 011-261-5569
¡Ú²£ÉÍ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯5·î30Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§´ØÆâ¥Û¡¼¥ë Âç¥Û¡¼¥ë
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
¡ÚÊ¡²¬¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î21Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Fukuoka
³«¾ì 16:15 / ³«±é 17:00¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§BEA 092-712-4221
¡ÚÂçºå¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Namba
³«¾ì 17:00 / ³«±é 18:00¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§SMASH WEST 06-6535-5569
¡ÚÌ¾¸Å²°¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯6·î28Æü¡ÊÆü¡Ë
²ñ¾ì¡§Zepp Nagoya
³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30¡Ê¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌ¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§JAILHOUSE 052-936-6041
¡ÚÅìµþ¡Û
ÆüÄø¡§2026Ç¯7·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë
²ñ¾ì¡§¾¼ÏÂ½÷»ÒÂç³Ø¿Í¸«µÇ°¹ÖÆ²
³«¾ì 16:30 / ³«±é 17:30
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§DISK GARAGE https://info.diskgarage.com/
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â
Á´ÀÊ»ØÄê 8.000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
