¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃ«¸¶¾Ï²ð¡Ê53¡Ë¤¬25Æü¡¢MC¤òÌ³¤á¤ë¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¥µ¥ó¡ª¥·¥ã¥¤¥ó¡×¡Ê·î¡Á¶âÍËÁ°8¡¦14¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥Ê¸ÞÎØ¤Ç»Ë¾åºÇÂ¿24¸Ä¤Î¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿ÆüËÜÁª¼êÃÄ¤¬24Æü¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¹Ô¤Ã¤¿µ¢¹ñ²ñ¸«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤Ï¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¥¹¥¡¼¡¢¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥ÈÀª¤«¤éÁª¼ê·×15¿Í¤¬ÅÐÃÅ¡£¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ï¸Ø¤é¤·¤²¤Ë¥á¥À¥ë¤ò¼ó¤«¤é¤«¤±¤Æµ±¤¤òÊü¤Á¡¢º£Âç²ñ¤Î´¶ÁÛ¤ä¼¡²ó30Ç¯¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥¢¥ë¥×¥¹¸ÞÎØ¤Ø¤Î·è°Õ¤Ê¤É¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ã«¸¶¤Ï¡Ö¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤Î¤ª¸ÀÍÕÊ¹¤±¤¿¤Î¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¼ÁÌä¤¬¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ÎÊý¡¹¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ËÍ¤Ï¤Ê¤ó¤«¥¹¥Î¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÊý¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¤È¤«¡×¤È¡È¶ì¸À¡É¡£
¡¡¤³¤ì¤Ëº´¡¹ÌÚ¶³»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤â¡Ö¤¤¤í¤ó¤ÊÁª¼ê¤ÎÀ¸¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤¹¤Í¤¨¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£