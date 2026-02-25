Áª¼ê¶¯²½¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡ºà¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¿Ê²½¡ª¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º²Æì¥¥ã¥ó¥×´óÂ£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Î¸½¾ì¤Ç¡¢Áª¼ê¤ÎËèÆü¤ò»Ù¤¨¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê´óÂ£¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤¬²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ËÂç²èÌÌ¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÂç·¿ÎäÂ¢¸Ë¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±ÇÁü³ÎÇ§¤È¿©ºà´ÉÍý¤òÆ±»þ¤Ë¶¯²½¤¹¤ë¡¢2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¸þ¤±¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
È¯É½Æü¡§2026Ç¯2·î18ÆüÂÐ¾Ý¡§²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×Ë¬ÌäÃÏ¡§²Æì¸©Æâ¤Î1·³¡¦2·³¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÑÂ³¡§2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡Á2026Ç¯¥·¡¼¥º¥ó
²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢NPB¥»¥ó¥È¥é¥ë¡¦¥ê¡¼¥°¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤Ç¤¹¡£
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤ÏÆ±µåÃÄ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¡¢µå¾ì»Üºö¤È¥Á¡¼¥à»Ù±ç¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î´óÂ£¤Ç¤Ï¡¢1·³µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤È2·³²Å¼êÇ¼¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¤ÎÎ¾Êý¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ëµ¡ºà¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô»ú¤Ç¸«¤Æ¤â»Ù±çÆâÍÆ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Ç¤¹¡ª
´óÂ£µ¡ºà¤Î»ÅÍÍ¤È¥¥ã¥ó¥×¸½¾ì¤Ç¤Î³èÍÑ
2·³²Å¼êÇ¼¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡§75·¿4K¥Æ¥ì¥Ó¡Ö75A6R¡×1·³µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×ÃÏ¡§5¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖHR-DCH450KK¡×ÎäÂ¢¸ËÍÆÎÌ¥¯¥é¥¹¡§450L·ÑÂ³³èÍÑµ¡ºà¡§1·³¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Î100·¿¥Æ¥ì¥Ó
75·¿¥Æ¥ì¥Ó¡Ö75A6R¡×¤Ï¡¢Ê£¿ô¿Í¤ÇÆ±»þ¤Ë±ÇÁü¤ò³ÎÇ§¤·¤ä¤¹¤¤Âç²èÌÌ¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2·³¿©Æ²¤Ç¤Ï1·³¥¥ã¥ó¥×±ÇÁü¤ä»î¹ç±ÇÁü¤Î¶¦Í¤Ë»È¤ï¤ì¡¢µ»½Ñ³ÎÇ§¤Î¥Æ¥ó¥Ý¤ò¾å¤²¤ë±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
450L¥¯¥é¥¹¤ÎÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖHR-DCH450KK¡×¤Ï¡¢¿©ºàÊÝÂ¸¤È¿åÊ¬ÊäµëÂÎÀ©¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë´ðÈ×ÀßÈ÷¤Ç¤¹¡£
ºòÇ¯´óÂ£¤µ¤ì¤¿100·¿¥Æ¥ì¥Ó¤â1·³¼¼ÆâÎý½¬¾ì¤Ç¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ä¥Õ¥©¡¼¥à¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë³èÍÑÃæ¡£
±ÇÁü¤È¿©¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é»Ù¤¨¤ëÀß·×¤À¤«¤é¤³¤½¡¢Æü¡¹¤Î½àÈ÷ÀºÅÙ¤ò¾å¤²¤ä¤¹¤¤¥µ¥Ý¡¼¥È¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥×´ü´Ö¤ËÀ°¤¨¤¿´Ä¶¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ËÄ¾·ë¤·¡¢¸½¾ì¤Î¶¯²½¥µ¥¤¥¯¥ë¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£
Áª¼ê¶¯²½¤ò»Ù¤¨¤ëµ¡ºà¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¿Ê²½¡ª
¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º²Æì¥¥ã¥ó¥×´óÂ£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. º£²ó¤ÎÈ¯É½Æü¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡©
2026Ç¯2·î18Æü¤Ç¤¹¡£
Q. ¤É¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡©
75·¿4K¥Æ¥ì¥Ó¡Ö75A6R¡×¤¬´óÂ£¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Q. ÎäÂ¢¸Ë¤Ï¤É¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¤«¡©
5¥É¥¢ÎäÅàÎäÂ¢¸Ë¡ÖHR-DCH450KK¡×¤Ç¡¢450L¥¯¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
Q. ¥Ï¥¤¥»¥ó¥¹¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
2023Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤«¤é¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤Æ»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
