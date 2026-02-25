◆オープン戦 ブルージェイズ７―８ヤンキース（２４日、米フロリダ州ダンイーデン＝ＴＤボールパーク）

ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が２４日（日本時間２５日）、敵地でのブルージェイズ戦に「２番・右翼」で先発。初回に背中に死球を受けるなど、２打数１安打２得点１死球で、オープン戦打率は５割となった。交代後に日本メディアに対応。ＷＢＣ大会についての意気込みを語り、ドジャース大谷翔平投手が、ＷＢＣでは打者に専任し、登板しないことについて「賢明な判断だと思う」と共感した。

スーパースターだからこそ、その立場が分かる。大谷がＷＢＣ大会で打者に専任すると聞いたジャッジは「それは知らなかった。彼は投げないの？」とメディアに聞き返した後、少し間を置き、「オゥ…本当か。打者専任か」としばし考え、「それは、賢明な判断だと思う」と続けた。「ここ数年、肘の故障があったし、彼はドジャース球団における重大さを理解していると思う。多分それが、彼にとってベストな判断だろう」と、大谷の立場をおもんばかった。

昨年４月に早々と悲願の初参加を表明した米国代表主将として、早めの調整を進めている。死球、遊飛で迎えた第３打席に三塁内野安打を放ち、５回に交代したこの日で、オープン戦は３試合目。２月に３試合出場は２０１７年以来９年ぶりだ。互いのキャンプ地は１５マイル（２４キロ）と近いが、ア・リーグ東地区のライバル球団同士、主力を秘匿する傾向が強く、ジャッジが２月に敵地ダンイーデンでプレーするのは、メジャー１１年目で初だ。

「通常３月終盤に仕上げていくが、今年は、ここ（フロリダ）で調整するのも残り１週間。オフのスケジュールを前倒しにして準備してきた」と順調そうだ。

ア・リーグＭＶＰが率いる米国代表は、来月３日にアリゾナでジャイアンツ、４日にロッキーズと強化試合を行い、６日、テキサス州ヒューストンで開催される１次ラウンドＢ組初戦でブラジルと対戦する。「楽しいトーナメントになるだろう。最高の選手がそれぞれの国を代表して戦い、ファンに素晴らしい戦いを見せるのは、最高にクールなこと。ファンにとってもエキサイティングなものになるだろう」と意気込んだ。