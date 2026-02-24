（台北中央社）24日の台湾株式市場で、主要株価指数の加権指数は前営業日比927.56ポイント（2.75％）高の3万4700.82で取引を終え、終値ベースで初めて3万4000ポイントの大台を超えた。終値、取引時間中ともに史上最高値を更新した。



取引時間中の上げ幅は一時、1000ポイントを超え、3万4786.42まで上昇した。終値の上げ幅は2025年4月10日に次いで過去2番目の大きさとなった。



主力3銘柄はいずれも上昇した。台湾積体電路製造（TSMC）は3.42％高、デルタ電子（台達電）は6.13％高となり、両銘柄ともに上場来高値を更新。鴻海（ホンハイ）は1.53％高だった。



（曽仁凱／編集：名切千絵）