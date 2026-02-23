早春の吉備路を駆け抜けるそうじゃ吉備路マラソンがきのう（22日）開催されました。ハーフマラソンには、青山学院大学の黒田朝日選手と然選手の兄弟も出場。大きな声援が送られました。

【画像をみる】青学大・黒田朝日選手「青学のユニフォームを着て走る最後のレースが地元でよかった」弟の然選手と「そうじゃ吉備路マラソン」出場 女の子「めっちゃ早かった」

女の子「めっちゃ早かった」

沿道には、お手製のうちわを持って応援するファンの姿も…。



（黒田兄弟を応援に来た人）

「岡山の誇りです。広島（都道府県対抗駅伝）も行きました」）

きのう(22日)開催された「そうじゃ吉備路マラソン」ハーフマラソンには、「シン・山の神」こと青山学院大学の黒田朝日選手と弟の然選手も出場しました。話題の選手を一目見ようと沿道には多くの観客が…。

朝日選手は、スマホで動画配信をしながら吉備路を駆け抜けます。

然選手は、給水所で女の子のトレーから飲み物を受け取りました。

（給水所）

「母親・よかったね。女の子「めっちゃ早かった」）

黒田然選手「21キロほとんど応援が絶えることなく…」

沿道の声援を受けながら然選手がラストスパート。1時間5分59秒でゴールし、2位となりました。

（青山学院大学陸上競技部 黒田然選手）

「たくさんの応援が前回以上にあって、21キロほとんど応援が絶えることなく、みんなのサポートがありながら楽しく走ることができました」）

黒田朝日選手「ロサンゼルス五輪出場を勝ち取りたい」

動画配信をしながら沿道の声援にこたえる朝日選手もゴールをめざします。タイムは1時間18分10秒で大学最後のレースを30位で終えました。

（青山学院大学陸上競技部 黒田朝日選手）

「2年前にも走らせていただいているんですけど、その時より本当に多くの方が駆けつけてくれていて、みんなあたたかい声援を送っていただいて、すごく力になりましたし、青学のユニフォームを着て走る最後のレースが地元でよかったなというふうに思っています」）

会場では、黒田兄弟によるトークショーも開かれ、朝日選手は「ロサンゼルス五輪（オリンピック）出場を勝ち取りたい」とファンの前で決意を語りました。