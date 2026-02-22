¡Ø¥â¥ó¥Ï¥ó¡Ù¡ß¡Ø¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡Ù¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ³«ºÅ·èÄê¡¡Âç¶õ¥¹¥Ð¥ë¡¢¤µ¤¯¤é¤ß¤³¡¢É±¿¹¥ëー¥Ê¡¢Çî°á¤³¤è¤êÅÐ¾ì
¡¡¥«¥×¥³¥ó¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¢¥ß¥åー¥º¥á¥ó¥È»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Î½êÂ°VTuber¤Ç¤¢¤ëÂç¶õ¥¹¥Ð¥ë¡¢¤µ¤¯¤é¤ß¤³¡¢É±¿¹¥ëー¥Ê¡¢Çî°á¤³¤è¤ê¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡¡
¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡ÛÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»È¤Ã¤¿¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤Ê¤É¥³¥é¥ÜÆâÍÆ°ìÍ÷
¡¡º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ï¡¢¡Ø¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡Ù¤È¡Ö¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¤Ç¤¢¤ê¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¥«¥×¥³¥ó¤ÎÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤ÎÅ¸³«¤ä¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§¤Î³«ºÅ¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¥×¥é¥¤¥º·ÊÉÊ¤Ç¤Ï¡¢ÉÁ¤²¼¤í¤·¥³¥é¥Ü¥¤¥é¥¹¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥°¥Ã¥º¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤¬¤â¤é¤¨¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥³¥é¥Ü³«»Ï¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢³ÆÅ¹ÊÞ¤Ë¤Æ¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ß¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ»ÅÍÍ¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°¥¯¥ìー¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ö¥×¥é¥µ¥«¥×¥³¥ó ÃÓÂÞÅ¹¡×¤Ç¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥ÜÅ¹ÊÞ¤È¤·¤ÆÆÃÊÌÁõ¾þ¡¢Åù¿ÈÂç¥Ñ¥Í¥ë¤âÀßÃÖ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥«¥×¥³¥ó¥«¥Õ¥§ÃÓÂÞÅ¹¡¦ÇßÅÄÅ¹¤Î2Å¹ÊÞ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥â¥ó¥¹¥¿ー¥Ï¥ó¥¿ー¥ï¥¤¥ë¥º¡ß¥Û¥í¥é¥¤¥Ö¡×¥³¥é¥Ü¥«¥Õ¥§Âè2ÃÆ¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò¤â¤È¤Ë¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥åー¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤ò±Ô°ÕÀ©ºîÃæ¤À¡£³«ºÅ´ü´Ö¤Ï4·î10Æü¤«¤é6·î4Æü¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¥Æ¥Ã¥¯ÊÔ½¸Éô¡Ë