ミラノ・コルティナ五輪フィギュアスケートペアで金メダルを獲得した木原龍一と、かつてペアを組んで２０１４年ソチ五輪に出場した高橋成美さんが２１日、ＴＢＳ「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」に出演した。

ミラノ五輪の解説で「りくりゅう」金メダル演技に「すっごい！なんてすごい！すごいすごいすごいすごいすごい！」「こんなにうれしいこと、ないですよ。この２人じゃなきゃだめでしたね」「こんな演技、宇宙一ですよ」と評したことが話題に。

Ｎキャスで「金メダルは解説してる身からしたら確信しました。ただ何が起こるか分からない。なので世界一は断言できなくても、これだけは言える。宇宙一だって。そう思って宇宙一って言いました」と振り返った。

木原とペアを組んだソチ五輪は１８位。翌２０１５年にペア解消した。

高橋さんは、２０１８年に引退し、その後、りくりゅうペアの解説をよくしていたと説明。「自分自身がやってきた成績を超えられるのが、少し悔しい気持ちだったり、もしかして私と滑ってたからダメだったのかなとか、私が足を引っ張ってたのかなみたいな気持ちが、実が湧いちゃって」と明かした。

一方で今回五輪は「複雑な気持ちを持ってたはずなんですけど、解説している時に本気で感動して、りくりゅうペアのスケートにのめりこんで行ってしまっているのに、気付いちゃって」と語り、「今回やきもちゼロ！」と手で丸を作って明かした。