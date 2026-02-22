この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

栄養士として活動する料理系YouTuber「ゆたれぴ」が、「豚じゃが」と題したショート動画を公開しました。炊飯器一つで完成する、手間いらずで味がしっかりと染み込む煮込み料理を紹介しています。

動画では、カットしたじゃがいも、玉ねぎ、人参、豚バラ肉を炊飯釜に次々と投入していきます。そこに砂糖、醤油、みりん、酒、水を加え、あとは炊飯器の「通常炊飯」ボタンを押すだけ。火加減の調整や混ぜる手間は一切不要です。炊飯終了の合図とともに蓋を開けると、食欲をそそる湯気が立ち上り、飴色に煮込まれた具材が現れます。全体をさっくりと混ぜ合わせれば、煮崩れすることなく、中まで味が染みた「豚じゃが」の完成です。

火を使わずに調理できるため、暑い季節や他の家事と並行したい時に重宝するこのレシピ。忙しい日の夕食のメインとして、レパートリーに加えてみてはいかがでしょうか。

【レシピ】
［材料］
・じゃがいも：中5個
・玉ねぎ：1個
・人参：1/2個
・豚バラ肉：250g
・砂糖：大さじ2.5
・醤油：大さじ4
・みりん：大さじ4
・酒：大さじ2
・水：150ml

［作り方］
1. じゃがいも、玉ねぎ、人参、豚バラ肉を食べやすい大きさにカットし、炊飯釜に入れる。
2. 砂糖、醤油、みりん、酒、水を加える。
3. 炊飯器にセットし、「通常炊飯」モードで加熱する。
4. 炊き上がったら全体を混ぜ合わせ、器に盛り付ける。

YouTubeの動画内容

00:00

食材を炊飯器へ投入
00:05

黄金比の調味料を加える
00:12

スイッチ一つで調理開始
00:15

湯気と共に完成＆盛り付け

