YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「20代TikToker お給料いくらですか？『街角給与明細』で検索」と題した動画を公開した。街中で偶然出会った24歳の専業TikTokerにインタビューを行い、年収や働き方のリアルな実態、そして将来への意外な堅実性について掘り下げている。



動画冒頭、インタビュアーが声をかけたのは、TikTokerとして活動するSUZUKIさん（24歳）。「血液型あるある」などのエンタメ系動画を投稿しており、IT系企業を退職して専業になったという。気になる収入について尋ねられると、さらりと「年間800万」と回答。その内訳について「広告収益と企業さんのコンサル、運用代行」と説明した。華やかなインフルエンサー業に見えるが、仕事の獲得方法は意外にも泥臭い。「自分で電話したりメールしたり」と自ら営業を行っており、「100件電話して1件アポ取れるか」という地道な努力を続けていることを語った。



前職の上場企業を辞めることに恐怖はなかったかと問われると、「怖くなかった」と即答。「自分のやりたいことをやって、寝たい時に寝て起きたい時に起きる」というライフスタイルへの憧れが勝ったようだ。現在のスケジュールは「朝11時とかに起きて、1時間とかで動画作れるので、それ終わったら散歩したり」と、非常に自由度の高い生活を送っている様子。しかし、そんな自由な生活の一方で、「将来の夢」を語りつつも現実的な一面ものぞかせた。



動画終盤、自身のTikTok最高収益について問われると「40万円」と回答しつつ、貯金額については「1500万円」と明言。これにはインタビュアーも驚きの声を上げた。SUZUKIさんは「将来が不安なので、貯蓄はいっぱい持っといて損はない」と、クリエイターならではの不安定さに対する危機感を吐露。若くして成功を収めながらも、浮かれることなく堅実に資産形成を行っている姿が印象的だ。



「気になったものがあったらすぐ撮ってすぐ投稿」とTikTokを始めたい若者にアドバイスを送ったSUZUKIさん。自由な働き方を手に入れつつも、将来への備えを怠らない現代的な若手クリエイターの価値観が垣間見えるインタビューとなった。