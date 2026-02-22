「多分、俺のが１番多かった笑」古巣戦で神戸デビューの乾貴士が感激。アイスタで先発も22分に交代。何があった？
待望の神戸デビューを飾った。
昨年末に清水を退団し、神戸に加入した乾貴士。J１百年構想リーグやACLEでも、ベンチ入りしても出番がなかったが、２月21日に敵地で行なわれたJ１百年構想リーグ第３節・清水エスパルス戦で、スタメンに名を連ねた。
思い入れのある古巣との一戦。ただ、19分にDFの山川哲史が一発レッドで退場。ミヒャエル・スキッベ監督はDFのンドカ・ボニフェイスを投入。代わりに乾をベンチに下げた。背番号14は両手を叩き、アイスタのタッチラインをまたぐ。22分のことだ。
戦術的な交代だろう。試合を配信する『DAZN』で実況の永井俊樹氏は「思わぬ形で乾を下げざるを得ないというなか...」と言えば、解説の播戸竜二氏は「エスパサポーターからも、全員から拍手ですね。たぶんスキッベも“悪い”という感じだと思うんですよね。乾はもちろん“分かっているよ”という感じで」と伝える。
試合は神戸が０−１で敗れた。乾は自身のインスタグラムで「悔しい神戸でのデビューになりました」と振り返り、「でも、やり続けるしかない」と綴る。
「怪我人も増えて、なかなか難しい状況やけど、このチームなら大丈夫！！ 全員で頑張ろう！！ 次！絶対勝とう！！」
続けて「そして、清水の皆さん、ありがとうございました！！」と感謝。「ユニフォームもタオルマフラーもいっぱいで嬉しかった！！多分、俺のが１番多かった笑」と喜ぶ。
「今回は負けたけど、次は勝ちます」と誓い、「神戸で待ってます ありがとうございました！！」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
