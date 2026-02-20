YOASOBIが、ソニーPCL株式会社（以下、ソニーPCL）と共同制作した新たな空間音楽体験プロジェクト“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -を、2026年3月11日から15日までの計5日間公開することを発表した。YOASOBIFC会員向けの応募が本日より、一般応募は特設サイトにて2月27日より開始となる。

“INTO THE WORLD”は、音楽を「聴く」だけではなく、アーティストが作り出す音楽の世界へ全身で「入り込む」新たな空間音楽体験のフォーマット創出を目的としたプロジェクト。大型LEDディスプレイによるダイナミックな映像空間、触覚を刺激するハプティクス、立体音響や来場者自身のスマートフォンとの連動による臨場感あふれるサウンド表現などを通じ、より“多層的な没入体験”を実現するという。

本プロジェクトでは、ソニーPCLがコンセプト開発からコンテンツ企画、制作・演出における複数の先端技術を掛け合わせたテクニカルディレクションまでを担当。YOASOBIが紡ぐ楽曲の世界観そのものを空間体験として拡張することに挑戦したプロジェクトとなる。従来のMVやリアルライブに続く、新たな音楽体験のフォーマット開発を目指しているとのことだ。

本プログラムには、YOASOBIメンバーの体や動きをスキャンして制作されたデジタルアバターが登場し、デビュー曲「夜に駆ける」を含む全3曲に、それぞれの物語性を掛け合わせた、音楽の世界に入り込むような体験を提供する。

◾️“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype - 日程：2026年3月11日（水）〜15日（日）

※体験時間の詳細は事前予約サイトをご確認ください。

会場：ソニーグループ本社（東京都港区港南1-7-1）2F 大会議場

内容：YOASOBIとの共同制作によるコンセプト・プロトタイプの体験会

※本イベント終了後、アンケートへのご協力をお願いいたします。

※本プログラムはデジタルアバターと多様な演出を掛け合わせた体験であり、YOASOBIメンバー本人の出演はありません。

参加費：無料

参加方法：事前予約制（YOASOBIオフィシャルファンクラブ【YOA’S】会員向けの応募は抽選、一般応募は先着となります）

参加条件：

・小学生以上（13歳未満の方は18歳以上の同伴者が必要）

・体験当日、ご自身のスマートフォンをお持ちいただける方

※同行される方がスマートフォンをお持ちでない場合は、お持ちの方のスマートフォンを共有してご体験いただく場合があります。

特設サイト：https://www.sonypcl.jp/into-the-world/index.html

主催：ソニーPCL株式会社

◾️シングル「アドレナ / BABY」

2026年3月4日（水）リリース

購入：https://yoasobi.lnk.to/ADRENA_BABY_PKG 形態：完全生産限定盤

品番：XSCL-131~2

仕様：CD+「アドレナ」原作小説『Magical』(津山冬・著)、「BABY」原作小説『My Dear……』(蒼樹靖子【スタジオモナド】・著)

＋【30cm×30cm】アートボード仕様

価格：￥4,400（税込）

タイアップ情報：TVアニメ 『花ざかりの君たちへ』オープニング&エンディングテーマ ▼収録曲 ※全8曲収録

アドレナ

BABY

ADRENA (「アドレナ」- English Version -)

BABY - English Version -

アドレナ - Anime Edit -

BABY - Anime Edit -

アドレナ - Instrumental -

BABY - Instrumental - ▼対象店舗 / 特典内容

Sony Music Shop ・・・ オリジナルステッカー（ジャケットイラスト絵柄）

TOWER RECORDS全店（オンライン含む） ・・・ オリジナルステッカー（YOASOBIロゴ絵柄）

HMV全店（HMV&BOOKS Online含む/一部店舗除く）・・・ オリジナルステッカー(ジャケットロゴ絵柄)

TSUTAYA RECORDS（一部店舗除く）・・・ オリジナルスクエア缶バッジ（ジャケットイラスト絵柄）

楽天ブックス ・・・ オリジナルクリアポーチ（YOASOBIロゴ絵柄）

セブンネットショッピング ・・・ オリジナルマルチショルダーバッグ（YOASOBIロゴ絵柄）

Amazon.co.jp ・・・ メガジャケ

全国アニメイト（通販含む） ・・・ オリジナルましかくブロマイド（ジャケットイラスト絵柄）

YOASOBI応援店 ・・・ オリジナルA5クリアファイル（ジャケットロゴ絵柄）

応援店対象店舗：https://www.yoasobi-music.jp/shoplist/260304/ ＜注意事項＞

・特典は数に限りがありますので、無くなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

・上記店舗以外での配布はございません。ご了承ください。

・特典絵柄は追ってご案内いたします。

・各オンラインショップに関して、カートが公開されるまでに時間がかかる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・Amazon.co.jp、その他一部オンラインショップでは”特典対象商品ページ”と ”特典非対象商品ページ”がございます。

ご予約の際にご希望される商品ページかをご確認いただいてからご予約いただきますよう、お願い申し上げます。 ▼配信「アドレナ」

URL：https://lnk.to/yoasobi-adrena

※TVアニメ『花ざかりの君たちへ』オープニングテーマ ▼配信「BABY」

URL：https://orcd.co/baby

TVアニメ『花ざかりの君たちへ』エンディングテーマ ◆原作小説

・『Magical』（津山冬・著）

https://hanakimi-anime.com/special/novel/op/

・『My Dear……』（蒼樹靖子【スタジオモナド】・著）

https://hanakimi-anime.com/special/novel/ed/

■TVアニメ『花ざかりの君たちへ』 ©中条比紗也・白泉社／「花ざかりの君たちへ」アニメ製作委員会 ▼放送情報

TOKYO MX ：1月4日（日）より 毎週日曜21:30〜

BS11 ：1月4日（日）より 毎週日曜22:30〜

MBS ：1月4日（日）より 毎週日曜25:20〜 ※初回放送時間は25:05〜

CBCテレビ ：1月4日（日）より 毎週日曜26:06〜 ※初回放送時間は26:44〜

RKB毎日放送 ：1月6日（火）より 毎週火曜26:30〜 ▼配信情報

2026年1月4日(日)22:00よりPrime Videoにて地上波1週間先行・見放題最速配信。

※第1話のみ、地上波放送終了後に第2話と共に配信

その他配信プラットフォームにて1月4日(日)22:00より地上波放送終了後に順次配信

U-NEXT／アニメ放題／dアニメストア／dアニメストア ニコニコ支店／dアニメストア for Prime Video／ABEMA／DMM TV／Hulu／FOD／Lemino／AnimeFesta／バンダイチャンネル／Netflix／TELASA(見放題プラン)／J:COM STREAM(見放題)／milplus見放題パックプライム／TVer／ニコニコ生放送／ニコニコチャンネル ほか

※放送日時は編成の都合等により変更となる場合もございます。予めご了承下さい。



▼スタッフ

原作：中条比紗也「花ざかりの君たちへ」（白泉社・花とゆめコミックス）

監督：竹村菜月

監督補佐：うえだしげる

シリーズ構成：吉岡たかを

キャラクターデザイン：蘇 詩宜

プロップデザイン：原 由知

色彩設計：伴 夏代

CG監督：西牟田祐禎

美術監督：市倉 敬

撮影監督：魚山真志

編集：柴田香澄

音楽：横山 克

音響監督：明田川仁

アニメーション制作：シグナル・エムディ



▼キャスト

芦屋瑞稀：山根 綺

佐野 泉：八代 拓

中津秀一：戸谷菊之介

難波 南：梅原裕一郎

梅田北斗：福山 潤

中央千里：川島零士

萱島大樹：内山昂輝

関目京悟：駒田 航

野江伸二：古屋亜南

神楽坂真言：日野 聡 ▼主題歌

オープニングテーマ：YOASOBI「アドレナ」

エンディングテーマ：YOASOBI「BABY」 ▼Info

公式サイト：https://hanakimi-anime.com/

X（旧Twitter）：@hanakimi_anime (https://x.com/hanakimi_anime)

Instagram：@hanakimi_anime（https://www.instagram.com/hanakimi_anime/）

TikTok：@hanakimi_anime（https://www.tiktok.com/@hanakimi_anime）

■＜YOASOBI ASIA 10-CITY DOME & STADIUM TOUR 2026-2027 ▼大阪公演

京セラドーム大阪

2026年10月24日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年10月25日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888（平日12:00-17:00） ▼愛知公演

バンテリンドーム ナゴヤ

2026年11月7日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月8日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：サンデーフォークプロモーション 052-320-9100（12:00〜18:00） ▼北海道公演

大和ハウス プレミストドーム

2026年11月14日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月15日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：WESS info@wess.co.jp ▼福岡公演

みずほPayPayドーム福岡

2026年11月28日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年11月29日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：キョードー西日本 0570-09-2424（平日・土曜 11:00〜15:00） ▼東京公演

東京ドーム

2026年12月5日（土） 開場 15:30 開演 18:00

2026年12月6日（日） 開場 14:30 開演 17:00

お問合せ：ホットスタッフ・プロモーション 050-5211-6077（平日12:00〜18:00） ▼チケット

指定席 14,000円（税込）

ファミリーチケット・大人［着席指定］ 14,000円（税込）

ファミリーチケット・子供［着席指定］ 8,000円（税込） ※ファミリーチケットは公演中、必ず座ってご観覧いただくお席となります。立ち上がってのご観覧はできません。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません）

※お子様も1名につきチケット1枚が必要となります。

※ファミリーチケットは、大人の方のみ、お子様のみでのご入場はできません。

※ご入場時にお子様のご年齢が確認できるものをご提示していただく場合がございます。お子様の年齢が確認できる健康保険資格確認書・住民票などをご持参ください。

※お申込み代表者様から2親等までをご家族とさせていただきます。（2親等とは、「父母、祖父母、兄弟姉妹、子、孫、配偶者」を指します）

※お申込み代表者様（保護者）は、18歳以上（公演日当日）とさせて頂きます。ご兄弟姉妹でお申込みの場合、代表者様が18歳以上（公演日当日）で、未成年のご兄弟姉妹をご同伴者とする場合は問題ございませんが、代表者様含め、未成年だけでのお申込みはできません。

※別のご家族グループと組み合わせてのお申込みはできません。

※ファミリーチケットのリセールは大人、子供の各組み合わせがあります為、リセール出品の際はお手持ちの全てのチケット枚数を出品していただきます。 ▼年齢制限／枚数制限

・指定席

※6歳以上有料。ただし座席が必要な場合は5歳以下でも、１名につき1枚のチケットが必要。また、5歳以下のお子様で座席が不要な場合、保護者1名につきお子様1名のみ膝上で鑑賞無料。

※お1人様4枚まで（複数公演申込可能） ・ファミリーチケット

※公演当日4歳〜小学生以下のお子様連れのご家族様限定の着席指定のチケットです。(3歳以下膝上鑑賞無料、ただし保護者1名につきお子様1名まで) “

※子供チケットは4歳〜小学生以下のお子様が対象です。

※お1人様2枚〜4枚まで（1枚のみの購入はできません/複数公演申込可能） ▼注意事項

＊入場時にご来場者全員の身分証確認を実施いたします。本人確認ができない場合は入場をお断りいたします。

＊すべてのお客様の手荷物検査を行います。

＊本公演のチケットは、「チケット不正転売禁止法」の対象となる「特定興行入場券(特定チケット)」となります。

＊譲渡および転売行為はいかなる場合も固くお断り致します。

＊公演中止・延期の場合を除き、いかなる場合でもチケット代の払戻は行いません。

＊客席を含む会場内の映像・写真が公開されることがあります。

＊お席によっては演出の一部が見えない、または見えにくい場合がございます。予めご了承ください。

＊公演当日はスマートフォンのみ撮影可能（静止画・動画とも）

＊チケット受付の各サイト内にて、お申込み・ご購入における注意事項を記載しておりますので、必ずご確認ください。 ▼オフィシャルファンクラブ YOA’S

https://yoasobi-fc.com/s/n135/?ima=4314