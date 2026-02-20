2月16日、東京地裁から破産開始決定を受けた（株）バンザン（TSRコード:293197873、新宿区）が破産した経緯がわかってきた。

東京商工リサーチが独自入手したバンザンが提出した裁判資料によると、バンザンは資金繰りの悪化をカバーするために生徒に対して授業料の前払いを求めていたという。

【破産管財人ホームページ：http://www.naitolaw.jp/】





その結果、2023年1月末時点では約1億3,400万円だった前受金が、2024年1月末には約4億5,100万円に急増し、その後も授業料の前払いに頼った資金繰りが続いた。

だが、こうした前受金や代表者借入でも資金繰りの悪化をカバーできず、一部債務が支払不能となりメインバンクの口座の仮差押えを受け、口座が凍結された。口座凍結の解除を交渉するとともにスポンサー探索を行ったが奏功しなかった。こうしたなかで2026年1月末払いの教師の報酬未払いが続いたことなどがSNSや一部のメディアで報じられ、事業継続を断念した。

バンザンはオンライン家庭教師サービス「メガスタ」を中心に、従来型の家庭教師事業（一橋セイシン会）や学校法人向けオンライン指導なども展開していた。「メガスタ」に登録した教師数は4万人を超え、上場を目指して事業拡大を図り、2023年1月期は売上高約30億円を計上。しかし、オフィス拡張による過大な設備投資や広告支出により、赤字が続いていた。

※バンザン（TSRコード:293197873、法人番号:6011001072798、新宿区西新宿6−8−1、設立1995（平成7）年12月、資本金9996万8750円）









（バンザンの入居ビル）



