グレープストーン（東京都中央区）が展開する「東京ばな奈ワールド」が、スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」の「ポケモン東京ばな奈 はみ出しチョコのクッキーサンド スペシャル缶（ピカチュウ＆イーブイ）」を2月27日から期間限定で販売します。同商品は、1996年2月27日にシリーズ1作目となる「ポケットモンスター 赤・緑」が発売され、今年誕生30周年を迎えるの記念して、販売されます。

「はみ出しチョコのクッキーサンド」は、ピカチュウの絵柄が描かれたバナナヨーグルト味と、イーブイの絵柄がデザインされたキャラメルマキアート味の2種類がセット。シャリシャリッと軽やかに香ばしく焼きあげたラングドシャクッキーにショコラを思いっきりはみ出させた商品。

スペシャル缶は、フタや側面にピカチュウやイーブイがデザインされた特別仕様。オリジナルデザインのマスキングテープもセットになっています。

はみ出しチョコのクッキーサンド8個入りで、価格は1800円。「ポケモンストア」東京駅店や、東京ソラマチ「空の小町」などで販売されます。