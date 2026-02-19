女優の宮下今日子（50）がこのほど、ランジェリーブランド「ランジェリーク」の着用モデルをつとめた。同ブランドの公式サイトなどでイメージ写真が公開された。



【写真】50歳とは思えない美スタイル&美貌！ランジェリーモデルとなった宮下今日子

宮下は2002年に俳優の八嶋智人と結婚。女優業だけでなく、身長173センチのスタイルと美貌を生かしたモデル業もこなしている。着用したイメージ写真でも、50歳を迎えてもなお、美スタイルを保った女性らしい曲線美を披露。オトナの色気を演出した。



同ブランドを愛用しているという宮下。好きなポイントとして「とにかくレースが美しい…！改めて写真でもレースを客観的に見て、こんなに綺麗なんだなぁとうっとりしました。どの角度から見ても綺麗ですし、肌に乗った時の感じもまた綺麗。計算され尽くしたデザインによって、着心地がいいのに、身体のラインが美しく見えるというところも魅力です」とブランド愛を語っている。



自身のX（旧ツイッター）では「まさか50歳でランジェリーのモデルさせてもらうなんて考えてもみなかったけど、大好きなランジェリークさんのありがたくやらせていただきました 薄目で見てくださーい」とアピールしている。



（よろず～ニュース編集部）