中道改革連合は１８日、新体制を発足。小川淳也代表、代表代行に山本香苗氏、幹事長と選挙対策委員長には階猛氏が就任した。

この日、衆参本会議の終了後、階氏は報道陣のぶら下がり取材に応じ、大敗した衆院選の総括の方針や今後の党のあり方、予算審議への姿勢について語った。

その中で報道陣から小川氏について「代表についてなんですけども、警護がＳＰさんが付かなくなったのは本当ですか。これは理由があるのですか」と質問が飛んだ。

これに階氏は「ＳＰについては、私は事情は知りませんけども、（衆院選で国会議員が）少人数になったことは影響しているんじゃないでしょうか。詳しくは事務方に確認してください」とコメントした。

この日、文春オンラインは「中道改革連合トップが警察の警護対象から外されていた！ 新代表・小川淳也氏事務所が『その通りです』と認める ≪衆院『野党第一党』異例事態、『５０議席以下』理由か≫」と伝えている。

野田佳彦前共同代表は衆院選の街頭演説会や国会内の会見を行う際に警視庁のＳＰが付いて警護が行われていた。

しかし、小川氏は階氏に先立ちぶら下がり取材に応じたが、その際にＳＰと思える警察官の姿は確認できなかった。

