ダイソーで見つけた『回転クリップ＆フック』を使ってみたところ、想像以上に使い心地が良く感動しました！クリップとフックが一体になったようなアイテムで、挟む、掛けるといった2通りの使い方ができるのが特徴。角度調整もできる優れものです。さらに、同シリーズのバーに取り付ければ最強！これはホムセン超えかも♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：回転クリップ＆フック価格：￥220（税込）総耐荷重：500g販売