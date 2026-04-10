米国とイランの2週間の停戦によって再開されたホルムズ海峡の通航が、イランの統制により依然として事実上の麻痺（まひ）状態にあることがわかった。ロイター通信は9日（現地時間）、船舶追跡データを引用し、直近の24時間で海峡を通過した船舶はわずか7隻にすぎないと報じた。通常1日に約140隻が行き交っていたことと比較すると、10％にも満たない水準だ。これはイランが海峡の通過方式に対して強い統制を加えているためだと分析