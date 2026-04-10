Daniel Carde/Getty Images（CNN）米国がイランとの戦争終結に向けた合意を模索する中、トランプ大統領は米NBCニュースとの9日のインタビューで、イスラエルのネタニヤフ首相にレバノンでの作戦を「もう少し控えめに」するよう求めたことを明らかにした。トランプ氏は「ビビ（ネタニヤフ氏）と話をした。今後は控えめにしてくれるだろう。我々ももう少し控えめにした方がいいと思う」とコメント。イスラエルはレバノンでの作戦を「