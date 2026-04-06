中道改革連合の小沢一郎前衆院議員が2026年4月5日、米国とイスラエルによるイランに対する大規模攻撃をめぐり、日本は国連中心の枠組みで対応すべきだとの認識を示した。「国連総会を意志決定機関として位置づけ、多数の国々の賛成を得る」小沢氏は同日放送の報道番組「サンデーモーニング」（TBS系）での政治評論家・寺島実郎氏の主張について、「今朝のテレビ番組で寺島実郎さんが、今回の米国とイランの戦争の中での日本が果た