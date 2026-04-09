「本当に愛してるのはキミだけだ。いずれ一緒になろう」【写真】この記事の写真を見る（2枚）その言葉の裏で何が起きていたのか――。高度経済成長の陰で起きた一家心中。その裏には、大学助教授による「不倫」と「殺人」という衝撃の事実が隠されていた。順風満帆な人生はなぜ崩壊したのか。愛と欲望が招いた事件を、鉄人社の新刊『高度経済成長期の日本で起きた37の怖い事件』よりお届けする。（全2回の1回目／続きを読む）