西洋占星術を覚えよう！誕生日と12星座早見表を紹介 STEP. 1 基本を学ぶ・理解する 第1章 12星座（サイン）を知る 基本の 12 星座から押さえましょう。自分のホロスコープを読み解くためには、特定の星座だけではなく、12 星座すべての性質をバランスよく理解できていることが重要です。 第2章 10天体を知る 太陽、月、水星、金星、火星、木星、土星、天王星、海王星、冥王星の 10 天体も、ホロスコープの読