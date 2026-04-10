欧州カンファレンスリーグ（ＥＣＬ）準々決勝第１戦（９日＝日本時間１０日）、マインツ（ドイツ）の同ＭＦ佐野海舟はホームのストラスブール（フランス）戦で前半１１分に左サイドから中央にドリブルで切り込むと、そのまま豪快なミドルシュート。ＥＣＬ初得点となる先制ゴールをマークし、２―０の勝利に貢献した。ドイツ紙「ビルト」は「夢のゴールはマインツに夢をもたらす」と絶賛。同紙「フランクフルター・アルゲマイネ