ジョン・スーフー氏がインスタグラム更新【MLB】Bジェイズ 4ー3 ドジャース（日本時間9日・トロント）ドジャース公式フォトグラファーのジョン・スーフー氏は9日（日本時間10日）、インスタグラムを更新。大谷翔平投手が打席に入る直前の様子を捉えた写真を公開した。大谷の背後で無数に光るスマートフォンと思われる明かりが、幻想的な風景を醸し出す“1枚”が話題を集めている。スーフー氏が公開したのは8日（同9日）に敵地