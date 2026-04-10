お笑いコンビ、おぎやはぎ小木博明（54）が9日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に相方の矢作兼（54）とともに生出演。元NHKアナウンサーとの関係性について言及した。小木は日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）の金曜隔週レギュラーとして出演中。同番組のMCを務める元NHKアナウンサーの武田真一（58）と共演している。小木は「俺、武田さんに嫌われてるからな。難しいんだよ、