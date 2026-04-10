テレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜午後9時54分）の大越健介キャスターは9日夜の放送で、先行きの見えないイラン情勢をめぐり、ユニクロなどを展開するファーストリテイリングの柳井正・会長兼社長が同日に行った記者会見での言葉に対する感想を口にした。番組では、米国とイランの停戦合意後も、ホルムズ海峡の開放が依然不透明であることを伝え、日本経済が翻弄（ほんろう）されていると報じた。これに関連し、ファース