ソウル一帯のモーテルなどで複数の男性に薬物を混ぜた飲料を飲ませ、2人を死亡させた疑いのある「江北モーテル連続殺人事件」の被疑者キム・ソヨン（20歳、女）側が、法廷で「殺害の意図はなかった」と主張した。【写真】殺人後に平然と日本旅行も…キム・ソヨンの身元情報ソウル北部地裁・刑事合議14部（オ・ビョンヒ部長判事）は4月9日午後、殺人や特殊傷害などの容疑で起訴されたキム・ソヨンの初公判を開いた。キム・ソヨンの