あなたは「同棲が結婚への近道」だと思っていませんか？今回は、そう信じて一歩踏み出した女性のエピソードをご紹介しましょう。◆「結婚につながれば」期待から始まった同棲生活松田美奈代さん（仮名・28歳）は、付き合って3ヶ月になる勇人さん（仮名・26歳）と同棲を始めることになりました。「私の部屋が狭いのと、勇人は実家住まいで一人暮らしの経験がないというので、『じゃあ私と、ちょっと広めの部屋を借りて一緒に