これまで世界最古のタコと思われていた3億年前の化石について、実はタコではなく、現代のオウムガイの仲間だったことが判明した/University of Reading（CNN）これまで世界最古のタコと思われていた3億年前の化石について、実はタコではなく、現代のオウムガイの仲間だったという研究結果が8日に英学術誌「プロシーディングス・オブ・ザ・ロイヤルソサエティーB」に発表された。論文を発表した英レディング大学のトーマス・クレメ