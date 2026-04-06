「本人は至って元気です。徘徊することもなく、一人で買い物に行くことも。毎晩、好きな芋焼酎を、多いときは四合瓶1本飲むこともあります（笑）。いまのところ穏やかに暮らしていますよ」こう語るのは、第94代内閣総理大臣菅直人氏（79）の妻・伸子さん（80）だ。2024年10月に政界を引退した菅氏。その後、ほとんど表舞台に姿を現さなかったが、今年に入り、認知症を患っていることが明らかになった。「引退する1年ぐらい前から