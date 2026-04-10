捜査関係者によりますと、お笑い芸人の長州小力さんがきのう正午前、東京・中野区の交差点で乗用車を運転中に赤信号を無視したところを警察官にとめられました。【写真を見る】【独自】お笑い芸人・長州小力さんを道交法違反の疑いで書類送検へ 東京・中野区役所前で赤信号を無視、免許証の期限も2か月近く切れる 警視庁警察官が免許を調べたところ、有効期限が切れてから2か月近く経っていたということです。警視庁は長