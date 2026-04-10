幼稚園や保育園に入園すると、他の子とのトラブルが起きることもあるでしょう。例えばちょっとしたことで喧嘩になり、子どもが手を出してしまうなんてこともあります。そうなると「相手の親子に謝る必要があるのか」と悩んでしまいますね。ママスタコミュニティのあるママから、こんな相談がありました。『年少の子が同じクラスのお友達（以降Aくん）と喧嘩をして手を出してしまいました。息子がブロックのおもちゃで遊んでいて、