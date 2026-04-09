■監修麦茶にSNSで批判人気YouTuberのHIKAKIN（ヒカキン）さんが手がけた麦茶「ONICHA」が、全国のセブン‐イレブンで販売されると発表された。カップラーメンから実店舗に発展した「みそきん」に次ぐヒット商品になるのではとの声がある一方で、SNS上では批判的な声も少なくない。なぜ、ONICHAはバッシングを受けるのか。その背景には「高騰しすぎてしまったHIKAKINさんの好感度」があると考える。画像提供＝セブン‐イレブン・ジ