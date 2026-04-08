作家の乙武洋匡氏が８日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新した。６日に誕生日を迎え、５０歳になった乙武氏は元衆院議員で友人の宮崎謙介氏をゲストに迎えトークを繰り広げた。宮崎氏から５０歳になった感想を求められると「３０、４０より５０歳の節目はちょっと大きいよね。ショックを受けないように、この半年間は『いくつなんでしたっけ？』みたいな会話があるたびに『もうすぐ５０歳です』って自分から言うよう