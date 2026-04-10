福岡市の大濠公園の池で10日朝、高齢とみられる男性1人の遺体が見つかりました。10日午前7時45分ごろ、福岡市中央区の大濠公園の池で「人がうつぶせの状態で浮いている」と散歩をしていた人から110番通報がありました。駆けつけた警察と消防が、池から男性1人を救助しましたが、その場で死亡が確認されました。死亡した男性は高齢とみられ、目立った外傷や着衣の乱れはないということです。警察は、男性の身元の確認を急ぐとともに