元参院議員のガーシーが８日、Ｘを更新し、武田塾創業者でＦＣチャンネル代表取締役の林尚弘氏に苦言を呈した。この日、ネクストレベルホールディングスの河原由次社長が林氏のキャバクラ店内での動画をＸにポスト。林氏は酩酊状態とみられ、キャバクラ嬢から「寝てたからラベイ？」と最高級シャンパンのオーダーを確認され、ＯＫサインともいえる反応を見せた様子が映っていた。林氏はこの動画を引用し、「起きたら６００万