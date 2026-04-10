フリーアナウンサーの小林麻耶さんが2026年4月10日にXで、「格闘技のレッスンを妨害されました」と明かした。「ただ私の投稿を見なければいいだけですよね」小林さんは10日未明、「2026年4月9日（木）の格闘技のレッスンを妨害されました」と報告。「良好な関係も阻害されました。もう通えません」とも続けた。これに、「麻耶ちゃんには味方も沢山いるぞ」「それはひどい」「負けないで、ぜひ打ち勝って下さい」などと心配や励まし