京都府南丹市の園部小学校6年生・安達結希くん（11）が3月23日に行方不明になってから2週間以上が経過したが、いまだ発見には至っておらず、警察や消防団などが懸命に捜索活動を続けている。【写真を見る】8時10分に登校した保護者が「すれ違わなかった」と証言する小学校までの一本道。警察が捜査していた「自宅裏の別荘地」には廃墟のような建物も大手社会部記者が解説する。「3月29日には親族が山中で結希くんの黄色のラン