油で揚げずに手軽に作れてヘルシーな“じゃがりこ風”お菓子のレシピがインスタグラムに投稿され、再生回数88万件超え、1万6000「いいね！」が付く反響を呼んでいる（9日午後2時時点）。【写真一覧】「簡単に作れそう」罪悪感ゼロ！揚げない“じゃがりこ風”おやつの神レシピ “ココロとカラダを満たすおやつ”を発信している、ぽのさん（@pono_gokigen10_recipe）が、食べ出したら手が止まらない人気のポテトスナック「じゃが