8日、大阪府和泉市の集合住宅で死亡しているのが見つかった母親と娘。警察は殺人事件と断定し捜査を開始しました。 【写真を見る】【大阪・母娘殺人事件】寝間着のような服装で血を流し…母の教え子「みんなに優しかった。なぜあの先生が」強い殺意で犯行か警察が殺人容疑で捜査大阪・和泉市 8日、和泉市鶴山台の集合住宅一階の一室で住人の村上和子（76）と娘で社会福祉士の裕加さん（41）が死亡しているのが見つかり