人気ゲーム『スーパーマリオ』シリーズの新作アニメ映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』が4月24日に公開されることを記念して、18日と19日の2日間、明治神宮野球場にて『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』ナイターの開催が決定した。18日には前作に続きマリオ役を務める声優・宮野真守が、始球式で登板することが発表された。また、2日間ともマリオとルイージが応援に駆け付ける。【画像】ヨッシー登場