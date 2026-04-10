11日の試合で披露されるロイヤルズのシティコネクトユニホーム米メディアから辛口な評価が続いている。MLBは、ロイヤルズが10日（日本時間11日）のホワイトソックス戦で着用する「シティコネクトユニホーム」を発表。お披露目されたデザインは「野球のユニホームには全く見えない」と厳しい言葉が飛び交った。9日（同10日）に明らかになったロイヤルズの2026年「シティコネクトユニホーム」は、白と青を基調とした爽やかなデザ