アサヒ飲料株式会社は、日常の水分補給における新たな選択肢を探るとともに消費者が感じている課題を明らかにするため、子どもを持つ２０代から５０代の男女計２００名を対象に、「水分補給に関する意識調査」を実施した。今回の調査では、自身の子どもが水の飲用を苦手としていると回答した人が２０．７％に上り、５人に１人が水の飲用を苦手だと感じていることが分かった。日常的な水分補給として水が広く取り入れられている