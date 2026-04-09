TBS系朝の情報バラエティー「ラヴィット！」の新年度に伴うリニューアルが視聴者から不評を買っている。同番組は2021年3月29日に放送をスタートし、今春で6年目に突入。麒麟の川島明（47）がMCを務める番組のコンセプトは、「ニュースなし！ ワイドショーなし！」で、ニュースも扱う他局の朝の情報番組とは一線を画す内容を貫き、その差別化が功を奏し、安定した視聴者の獲得に成功していた。【もっと読む】TBS田村真子アナ“結