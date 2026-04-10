受験勉強を頑張る我が子を、誰よりも近くで応援していたはずなのに……。今回は、とんでもないミスで子どもの人生を狂わせてしまった人のエピソードをご紹介します。本命の合格発表のあとに…「滑り止めの私立大学に受かった娘。本命の合格発表がまだだったので、とりあえず入学金は払わずそのままにしていました。本命には残念ながら不合格。滑り止めの入学金を払おうと思ったら、期限が過ぎていることに気がつきました……。大学