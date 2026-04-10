戦闘の終結に向けたアメリカとイランの協議が11日、仲介国のパキスタンで開催されます。協議を前に両国は、主要議題のホルムズ海峡をめぐって、それぞれの主張を展開しています。トランプ大統領は9日、SNSでイランがホルムズ海峡で通航料を徴収することは「あってはならない」と警告しました。さらにトランプ氏は、イランがホルムズ海峡の石油タンカーの通航をめぐり、「非常にひどい対応をしている」と批判し、「我々が結んだ合意