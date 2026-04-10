Snow Man佐久間大介さんは4月9日、自身のInstagramを更新。映画のオフショットで筋肉美を披露しました。【写真】佐久間大介の筋肉際立つ銀髪姿「銀髪佐久間くんかっこよすぎて」佐久間さんは「#映画スペシャルズオフショット」「ダンス大甲子園」などとつづり、8枚の写真を投稿。コンクリートの壁にもたれたクールな姿です。黒いTシャツにサスペンダー付きのワイドパンツを着用し、サングラスを掛けています。銀髪も相まってとて