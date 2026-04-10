トランプ氏がイランとの戦争を批判する保守派の論客たちを痛烈に非難した/Anna Moneymaker/Getty Images（CNN）米国のトランプ大統領は9日、イランでの戦争を批判する右派の論客たちをソーシャルメディアへの長文の投稿で痛烈に非難した。タッカー・カールソン氏、メーガン・ケリー氏、アレックス・ジョーンズ氏、キャンディス・オーウェンズ氏を名指しし、「愚か者」「変人」などと罵倒した。「タッカー・カールソン、メーガン・