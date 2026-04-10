元日本代表ＭＦ本田圭佑（３９）がシンガポール１部ＦＣジュロン（旧アルビレックス新潟シンガポール）に加入すると、１０日に同クラブが発表した。同クラブは「この契約は一人の選手と契約を結ぶという枠を超えてクラブにとって新たな価値をともに創造しシンガポールサッカー界全体のさらなる発展に貢献することを目的としています」とし「２０２６―２７シーズンから名称変更しますが、常に高い目標に挑戦し続けてきた本田圭