アメリカのトランプ大統領は9日、ホルムズ海峡でのタンカーの通航をめぐって、イランの対応を批判し「我々が結んだ合意とは異なる」と主張しました。トランプ大統領は9日、SNSでイランがホルムズ海峡で通航料を徴収することは「あってはならない」と警告しました。さらに、トランプ氏はイランがホルムズ海峡の石油タンカーの通航をめぐり、「非常にひどい対応をしている」と批判し、「我々が結んだ合意とは異なる」と主張しました